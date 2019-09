Una violenta esplosione è avvenuta all'interno di una fabbrica a Pianodardine nella zona industriale di Avellino. Lo stabilimento produce batterie per auto. I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza il sito. Non è chiaro se vi siano vittime o persone ferite. Una densa nuvola di fumo avvolge la zona. Il prefetto ha dichiarato lo stato di emergenza e convocato il Centro Coordinamento Soccorsi. Paura tra i residenti che diffondono foto e video del fumo denso e delle alte fiamme sul gruppo Facebook "Non sei irpino se...", chiedendosi: "Cosa stiamo respirando? Diossina?".