Un 26enne è morto in un incidente sulla strada provinciale a Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino). L'uomo era alla guida di un'auto quando è finito contro un muro, senza coinvolgere altre vetture. I soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso, dopo che la vittima era stata sbalzata fuori dall'abitacolo nell'impatto.