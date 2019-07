Avellino, pulisce le aiuole davanti al suo negozio: commerciante rischia multe

"'Non può farlo', mi hanno detto i vigili minacciando una multa al loro prossimo intervento per lo stesso motivo - racconta la commerciante. - Cadiamo sempre più in basso: pur pagando le tasse come cittadino e come imprenditore, pulisco, sottraendo del tempo alla mia famiglia e offrendo un servizio alla città che invece spetta al Comune, e non va neanche bene". "Su questi muretti davanti al mio negozio - conclude - al mattino trovo il residuo di pizze e birre che lasciano i frequentatori serali del centro. E soprattutto d'estate, la situazione peggiora".

Non è la prima volta che in Italia cittadini impegnati nella lotta al degrado nei luoghi pubblici incorrono in sanzioni. La storia della commerciante di viale Italia, arrivata nella pagina Facebook "Non sei irpino se...", ha raccolto numerosi commenti da parte di concittadini.



Tra questi, quelli che suggeriscono all'imprenditrice di "adottare" ufficialmente, facendone espressa richiesta al Comune, le aiuole davanti al suo negozio, senza così rischiare di incorrere in violazioni e come farebbero già altri suoi colleghi anche in altre zone di Avellino.