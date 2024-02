Avellino, maltratta ed estorce soldi alla madre: arrestato

A Pietrastornina, in provincia di Avellino, un 28enne è stato arrestato dai carabinieri dopo che, per l'ennesima volta, aveva aggredito la madre per farsi consegnare denaro.

Dopo la separazione dalla moglie, l'uomo era tornato a vivere in casa della madre che da quel momento è entrata in un vero e proprio incubo quotidiano dal quale si è liberata dopo aver denunciato il figlio ai militari.