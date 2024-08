RISSA IN UN BAR DI CERVINARA Avellino, lite in un locale: spacca un bicchiere in testa a un 30enne che gli spara

Colpito alla schiena e a un braccio, l'uomo ferito è stato portato in codice rosso all'ospedale San Pio di Benevento dove è stato operato. Non è in pericolo di vita