Autovelox illegali, come ottenere i rimborsi delle sanzioni

Come muoversi per i rimborsi delle sanzioni? E' la domanda che si sono posti molti cittadini dopo la notizia del sequestro degli autovelox T-Exspeed v.2.0 in tutta Italia perché risulta illegittimo il sistema di rilevamento delle violazioni della velocità effettuate con questi dispositivi. Federconsumatori ha dato alcune dritte su come muoversi per i rimborsi.