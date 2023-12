Autopsia su Giulia Cecchettin: "Morta dissanguata subito dopo lite, almeno 20 coltellate"

Tgcom24

Su Giulia tantissime coltellate e ferite profonde Molte delle coltellate inferte da Turetta sul corpo di Giulia mentre era ancora viva sarebbero state profonde diversi centimetri. Quelle mortali, avrebbero causato la morte della giovane per emorragia. Durante l'esame autoptico, sono stati effettuati, oltre agli esami ematici, anche quelli radiologici come la Tac.

Per 'cristallizzare' le evidenze dell'esame autoptico nella relazione medico legale, bisognerà collegare ai dati scientifici gli elementi che sono emersi dalle immagini delle telecamere, come gli orari e le date, che hanno immortalato alcune scene dell'aggressione e della fuga della vettura di Filippo Turetta, utilizzata per trasportare il corpo e per la fuga successiva, prima in Austria e poi in Germania.