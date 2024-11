Incidente lungo la carreggiata in direzione Ravenna, nei pressi dello svincolo Cesena Nord-Pievesestina, dove un'auto è finita contro le protezioni laterali. Il conducente è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le forze dell'ordine. L'automobilista, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della vettura che è sbandata.