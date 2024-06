Roma, auto travolge tavolini ristorante in Trastevere: ferita una bambina

A Roma, in zona Trastevere, un'automobile che procedeva a forte velocità, ha travolt alcuni tavoli esterni del ristorante "Tonnarello", dove erano seduti alcuni clienti. Prese dal panico le persone sono fuggite e, nel parapiglia generale, è rimasta ferita in maniera non grave, una bambina di 5 anni che stava nel locale insieme con i genitori. Subito dopo l'auto, pare una Fiat Multipla grigia è fuggita.