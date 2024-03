Milano, autista NCC riceve 959 multe a causa del pass scaduto: "Novantadue mila euro"

"Ho ricevuto 959 multe in quattro mesi a causa del pass scaduto", a parlare è Luciano, autista NCC di Milano, in collegamento con "Mattino Cinque News". "Mi sono dimenticato di mandare la mail per rinnovare il permesso che mi autorizza a passare sulle corsie preferenziali e ztl ed ho ricevuto novantadue mila euro di multa. Mi sono arrivati verbali fino a 30 volte in un giorno, non ho mancato una telecamera, d'altronde fa parte del mio lavoro passare sulle corsie preferenziali" ha raccontato l'uomo.

"Non posso pagare queste multe, rischio il fallimento. Questa cosa mi ha messo in croce a casa, io e mia moglie abbiamo aperto a mano ogni multa, una per una, per metterle su file e fare ricorso al giudice di pace. È stato un lavoro massacrante - ha proseguito l'autista NCC - l'errore c'è ma non mi hanno dato la possibilità di risanare questa dimenticanza. La cosa strana è che il comune di Genova pochi giorni fa mi ha avvisato che era in scadenza il permesso per la ztl, così anche Bergamo, Milano invece non manda questo tipo di avvisi".