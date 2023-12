Augusto Rancilio, chi era il fratello di Fiorenza rapito nel 1978

Nella mattina del 2 agosto 1978, Augusto Rancilio fu aggredito e rapito dall'Anonima sequestri mentre stava entrando in uno dei cantieri del padre Gervaso, proprio insieme aquest'ultimo. I due furono circondati da un commando di 8 persone: il giovane fu caricato su un furgone e di lui non si seppe più nulla.

Il padre del ragazzo rapito dichiarò immediatamente l'impossibilità di poter pagare un riscatto perché - spiegò - tutte le imprese a lui riconducibili erano sovvenzionate da banche.

Le prime ipotesi dietro al sequestro

Subito dopo il rapimento, furono formulate varie ipotesi per spiegare l'accaduto: all'epoca dei fatti, la Stampa riportò che si pensava che la vittima designata del sequestro fosse Gervaso e che, all'ultimo, i malviventi avessero preferito Augusto; sarebbe stato lui stesso, durante la colluttazione, a urlare ai banditi: "Lasciatelo stare, è vecchio, prendete me al suo posto". Tale ipotesi però non venne confermata.