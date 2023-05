Attesa forte ondata di maltempo a Ravenna, martedì scuole chiuse

A Ravenna scuole chiuse martedì su ordine del sindaco Michele De Pascale a causa delle previsioni meteorologiche che indicano un'ondata di forte maltempo già da questa notte e fino a mercoledì.

Le chiusure sono state definite "a livello precauzionale, anche per non aggravare le criticità sulla viabilità comunale". Il comune romagnolo, infine, invita i cittadini "a evitare il più possibile gli spostamenti non necessari; a mettere oggetti o veicoli in sicurezza prima dell'emergenza. Sale l'allerta in tutte le zone già colpite dall'alluvione del 2 maggio.