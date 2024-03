Attentato Mosca, il Viminale alza l'allerta sui rischi terrorismo: massima attenzione ai luoghi di aggregazione

Dopo l'attentato a Mosca il Viminale alza il livello di allerta contro i rischi terrorismo e dispone la massima attenzione sui luoghi di aggregazione.

E' quanto comunica il ministero dell'Interno dopo la riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocata in seguito alla strage nella sala concerti nella capitale russa. Anche in vista delle vicine festività pasquali è stata dunque disposta una "intensificazione delle attività di vigilanza e controllo" da parte delle forze dell'ordine.