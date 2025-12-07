Atlete si sentono male durante match di volley: forse intossicate da monossido di carbonio

La sala operativa del 118 e la Seus hanno attivato la squadra di maxi emergenza per la gestione dell'intervento. Sui social, la Volley Milazzo ha commentato l'accaduto con fermezza: "Questa volta non possiamo stare zitti e non possiamo non agire". E ancora: "Il monossido di carbonio - si legge sulla pagina Facebook della società - è un gas letale e silenzioso. Oggi le nostre atlete hanno rischiato la vita. E questo, per noi, è inaccettabile. Non possiamo fare silenzio. Non possiamo non agire. Lo dobbiamo alle nostre ragazze, alle loro famiglie e a chi ogni giorno entra in quella palestra".