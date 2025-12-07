Atlete si sentono male durante match di volley: forse intossicate da monossido di carbonio

© Gemini
Alcune giocatrici della partita femminile tra Zafferana Volley e Volley '96 Milazzo, disputata ieri sera nel palatenda di Zafferana Etnea, nel Catanese, sono state colte da malore durante l'incontro. Secondo quanto riportato dall'Asd Volley '96 Milazzo sulla propria pagina Facebook, la prima atleta a sentirsi male sarebbe stata una componente della formazione ospite, che ha perso i sensi prima di riprendere conoscenza. Poco dopo, un'altra compagna di squadra ha iniziato ad accusare vertigini e difficoltà respiratorie, sintomi poi avvertiti anche da altre giocatrici.
Sul posto è arrivato il personale del 118 che ha sottoposto la squadra ai primi controlli. La dottoressa intervenuta, insospettita da un odore anomalo, ha richiesto il supporto dei vigili del fuoco. I rilievi effettuati nella palestra avrebbero evidenziato la presenza di monossido di carbonio, portando alla decisione di trasferire immediatamente tutte le atlete in ospedale. Alcune ragazze, in via precauzionale, sono state indirizzate alla camera iperbarica dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Gli accertamenti per chiarire l'origine dell'episodio sono ancora in corso, mentre la situazione viene descritta come sotto controllo e nessuna atleta risulta in pericolo.
La sala operativa del 118 e la Seus hanno attivato la squadra di maxi emergenza per la gestione dell'intervento. Sui social, la Volley Milazzo ha commentato l'accaduto con fermezza: "Questa volta non possiamo stare zitti e non possiamo non agire". E ancora: "Il monossido di carbonio - si legge sulla pagina Facebook della società - è un gas letale e silenzioso. Oggi le nostre atlete hanno rischiato la vita. E questo, per noi, è inaccettabile. Non possiamo fare silenzio. Non possiamo non agire. Lo dobbiamo alle nostre ragazze, alle loro famiglie e a chi ogni giorno entra in quella palestra".