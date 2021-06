AstraZeneca, Aifa: segnalata una trombosi ogni 100mila prime dosi

Ansa

Il tasso di segnalazione delle trombosi venose intracraniche e in sede atipica in soggetti vaccinati con AstraZeneca è in linea con quanto osservato a livello europeo, e cioè 1 caso ogni 100mila prime dosi somministrate. E' quanto si legge nel quinto rapporto di Farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 dell'Aifa. Nessun caso è invece stato segnalato dopo la seconda dose.