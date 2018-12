Asti, non erano in regola con le etichette: sequestrate 300mila uova

I carabinieri dei Nas hanno sequestrato 300mila uova in un deposito di Asti perché non in regola con l'etichetta che ne attesta origine, provenienza, qualità e quantità. L'operazione ha portato a 21 perquisizioni in tre centri di imballaggio e 18 punti vendita nelle province di Asti, Alessandria e Torino. Il valore delle uova sequestrate è di circa 100mila euro. I reati contestati sono di frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci.