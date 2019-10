Assistenti sociali vittime di violenza: l’altra faccia di Bibbiano

Il 90% degli assistenti sociali è stato vittima, nel corso della sua carriera, di aggressioni verbali e Gian Mario Gazzi , Presidente del Consiglio nazionale ordine degli assistenti sociali, ha spiegato che "la risonanza politica data al caso di Bibbiano ha peggiorato la situazione". L'allarme arriva da un’analisi realizzata su oltre 20mila operatori (quasi la metà degli iscritti all’Albo), che ha evidenziato come tre professionisti su 20 abbiano subito una forma di aggressione fisica, mentre uno su 10 abbia subito danni a beni o proprietà. Le vittime sono soprattutto donne , molte delle quali temono anche per la propria famiglia. I casi di violenza erano già elevati nel 2017, quando è stata effettuata la ricerca.

La tendenza di alcuni utenti a sfogare rabbia e frustrazione sugli assistenti sociali era già chiara nel 2017, quando è stato proposto agli operatori di compilare un questionario online in forma anonima. In seguito ai risultati allarmanti, “è stato costruito un sistema informativo nazionale dove tutti i colleghi possono segnalare le aggressioni, che sono quindi monitorate in tutta Italia”, spiega Gazzi. “Stiamo lavorando perché, anche a livello legislativo, siano riconosciute misure di prevenzione. Il momento più rischioso e difficile da gestire per l’operatore è quello in cui si trova a dover negare o ridimensionare una richiesta dell’utente. Abbiamo quindi ampliato i servizi sul territorio per migliorare l’efficienza e il dialogo”.

La situazione questa estate è però peggiorata. In questa stagione solitamente si registrano un numero minore di denunce di violenza rispetto al resto dell’anno, ma nel 2019 la media è rimasta invariata. “L’utilizzo spregiudicato da parte di alcuni politici della vicenda di Bibbiano ha probabilmente portato a un aumento delle aggressioni: si sono registrati casi di violenza sia verbale che fisica con persone finite all’ospedale, sono stati distrutti degli uffici e recapitati proiettili a casa di alcuni operatori”. “Il mio appello” conclude Gazzi “è quello di non generalizzare un singolo fatto di cronaca. Se i colleghi hanno davvero fatto ciò di cui sono accusati, saremo i primi a chiedere i danni. Non bisogna però dimenticare che il 99,9% degli assistenti sociali non è implicato e al contrario fornisce un servizio di protezione dei più deboli fondamentale in questi tempi”.

Gli ambiti in cui si riscontrano la maggior parte delle reazioni violente sono i servizi di tutela dei minori e quelli di sostegno agli adulti in difficoltà. Per quanto riguarda la violenza verbale, il 28,9% degli intervistati nel 2017 riporta di essere stato insultato, il 18% è stato maledetto, il 26,5% ha ricevuto minacce di lamentele sul suo lavoro riportate a un superiore, il 23,3% ha assistito a episodi in cui un utente ha rivolto una minaccia del tipo “lei sentirà ̀parlare di me” e il 5,3% ha visto colleghi essere minacciati di danni alle proprie cose, con frasi come “ti distruggo casa/ la macchina”.

Queste minacce, in alcuni casi, si sono concretizzate: l’11,2% del campione dichiara di aver subito danni a beni o proprietà riconducibili all’esercizio della professione.

Considerando l’intero arco della carriera professionale, episodi di violenza fisica hanno coinvolto il 15,4% del campione (3.094 persone). Secondo 872 intervistati, in tali eventi l’aggressore ha utilizzato un oggetto o un’arma. Le tipologie di attacco vanno dalle spinte (2,5%), ai pugni e calci (1,1%) fino a violenze che hanno comportato un intervento medico importante (126 assistenti sociali).