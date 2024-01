Assisi, violenza sessuale su minorenne: arrestato vicino di casa

Tgcom24

Gli investigatori hanno ricostruito le chat delle conversazioni tra l'indagato e la bambina, anche se da questi cancellate; nei numerosi contatti è emerso come l'indagato costringesse la minore a subire le sue molestie paventandole, in caso di rifiuto, gravi conseguenze per la salute e l'incolumità propria e dei familiari. A nulla sono valse le richieste della giovane di essere lasciata in pace.

L'uomo, venuto a conoscenza delle indagini nei suoi riguardi, ha prima cercato riparo nel suo Paese d'origine, quindi ha fatto rientro in Italia. E' stato quindi individuato a Roma, a casa di un parente, e qui arrestato venendo condotto nel carcere di Regina Coeli.