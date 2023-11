Assisi, si taglia il braccialetto elettronico in diretta Facebook: preso

Un 50nne calabrese residente nella zona di Assisi ha tagliato in diretta Facebook il braccialetto elettronico che doveva tenere al polso, e per questo è stato arrestato.

L'uomo era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa - con applicazione del braccialetto - e del divieto di dimora in Calabria per aver commesso atti persecutori nei confronti della ex moglie.