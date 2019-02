Assassinato venditore ambulante nel Napoletano: spari tra la folla

Omicidio in strada a Mugnano (Napoli): freddato venditore ambulante Ansa 1 di 12 Ansa 2 di 12 Ansa 3 di 12 Ansa 4 di 12 Ansa 5 di 12 Ansa 6 di 12 Ansa 7 di 12 Ansa 8 di 12 Ansa 9 di 12 Ansa 10 di 12 Ansa 11 di 12 Ansa 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La zona è particolarmente frequentata per la presenza di diversi esercizi commerciali. "La città è sconvolta per quanto accaduto perché un episodio del genere sul territorio di Mugnano non si verificava da molto tempo. Se si trattasse di un omicidio di camorra - almeno stando alle modalità con cui è stato eseguito - sarebbe particolarmente preoccupante. Non abbiamo ancora chiara la situazione ma riponiamo piena fiducia con le forze dell'ordine con cui saremo in contatto per capire dinamica e motivazione di quanto accaduto". Lo dice il sindaco di Mugnano (Napoli), Luigi Sarnataro.



L'uomo lavorava a volte all'interno del mercato ittico della città a nord di Napoli. "La citta' - dice il sindaco di Mugnano, Luigi I killer tornano a seminare morte e paura nel Napoletano nel giorno in cui i carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli hanno catturato Ciro Rinaldi, soprannominato "My way", a capo dell'omonimo gruppo avversario al clan Mazzarella, operante nel Rione Villa, nell'area orientale della città. L'uomo era ricercato dal 2 novembre 2018 quando gli fu ripristinata la misura cautelare in carcere per il duplice omicidio di Ciro Colonna, ucciso per errore a 19 anni nel corso di un agguato il 7 giugno 2016 a Ponticelli che aveva come obiettivo Raffaele Cepparulo.