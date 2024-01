Siligo (Sassari), assalto a tre furgoni portavalori: ferite quattro guardie giurate

Caccia ai banditi

I banditi sono scappati in direzione di Mores a bordo di un pick-up e di una Fiat Panda che sono stati trovati poco dopo bruciati in una strada secondaria. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile della Questura di Sassari, e posti di blocco sono stati disposti in tutta la Provincia. Polizia e carabinieri sono sulle tracce del commando con numerose pattuglie che si sono lanciate all'inseguimento. Si è levato in volo anche un elicottero della polizia che sta sorvolando la zona.