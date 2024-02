Assalto a tre portavalori nel Sassarese, il bottino è di 4 milioni di euro

È di quattro milioni di euro il valore del bottino dell'assalto a tre furgoni portavalori della Vigilpol, compiuto mercoledì da un commando armato di almeno dieci persone nel Sassarese.

Secondo i riscontri della società di vigilanza e degli inquirenti, i banditi sono riusciti a portare via il denaro in contanti da due dei tre blindati bloccati sulla statale 131, all'altezza del bivio per Siligo. All'alba gli agenti della Squadra mobile di Sassari hanno eseguito perquisizioni in diverse case riconducibili a persone sospettate di essere legate al commando.