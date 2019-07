Ascoli, cagnolini abbandonati su una superstrada seminano il panico tra gli automobilisti

Ore e ore avanti e indietro sulla superstrada Ascoli-Mare, rallentamenti e panico tra gli automobilisti. A dare filo da torcere ai poliziotti, non è stata una banda di criminali ma tre piccoli cagnolini meticci, protagonisti loro malgrado di una disavventura a lieto fine. I cuccioli sono stati infatti abbandonati tra le corsie e disperati hanno iniziato a vagare e correre creando disagi lungo la strada. Gli automobilisti hanno iniziato a chiamare la Polizia ma catturare i tre cagnolini non è stata un'impresa facile.

I poliziotti, in collaborazione con i vigili del fuoco, solo dopo ore di inseguimento sono riusciti a trarre in salvo un cagnolino a Castel di Lame, nel mentre si sono perse le tracce degli altri due, recuperati solo successivamente su un altro tratto della strada grazie alle segnalazioni degli automobilisti.



I tre cagnolini, molto probabilmente fratelli, potrebbero essere stati intenzionalmente abbandonati. Infatti una recinzione limita la strada ed è quindi improbabile che i cuccioli possano essersi avventurati da soli in mezzo alle automobili.