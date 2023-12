Arzachena (Sassari), uccide il padre con una bastonata: fermato un 27enne

Feriti anche una donna e due militari. Michele Fresi è stato fermato e portato nella caserma dei carabinieri di Olbia. Il 27enne, che aveva da tempo problemi con l'abuso di sostanze stupefacenti e di alcol ed era già noto alle forze dell'ordine per i suoi scatti d'ira, è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono stati disposti gli accertamenti sulla salma del padre, che non è stata ancora restituita ai familiari.

Le segnalazioni alle forze dell'ordine

Il 112 ha ricevuto poco dopo la mezzanotte una segnalazione di un uomo che, in evidente stato di alterazione, si aggirava per le strade di Arzachena. L'ambulanza ha raggiunto viale Costa Smeralda, dove ha trovato Michele Fresi, che ha rifiutato le cure ed è stato affidato dai sanitari al padre Giovanni, accorso per riportarlo a casa.