Falsificò testamento per ottenere l'eredità di un'ottantenne romana: suora indagata per truffa

foto LaPresse

16:37

- Una suora dell'ordine delle Ancelle del Sacro Cuore, Angela Gramegna, è indagata con l'accusa di aver falsificato il testamento di una anziana donna romana deceduta nel 2007. La religiosa si sarebbe indebitamente impossessata di circa 500.000 euro in contanti, circa un milione in titoli di stato e di un appartamento nelle vicinanze di piazza di Spagna a Roma che avrebbe anche cercato di mettere in vendita.