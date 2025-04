Articolo aggiornato il 3/4/2025



Peggiora la situazione della donna arrestata con l'accusa di omicidio volontario per la morte del figlio di 16 mesi. Per lei arriva ora l'aggravante della premeditazione, insieme con quella della parentela con la piccola vittima. A rivelarlo è stato il procuratore di Grosseto, Franco Saverio Verusio. Il bimbo era annegato durante una gita in pedalò all'Argentario.