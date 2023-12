Artem Uss, ordine d'arresto per l'imprenditore russo evaso a Milano

I carabinieri di Milano stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Artem Uss, l'imprenditore russo evaso a marzo dalla sua abitazione di Basiglio (Milano).

Uss si trovava in quella casa agli arresti domiciliari, in attesa di estradizione negli Stati Uniti. L'ordinanza, scattata in provincia di Brescia e all'estero, riguarda anche altre cinque persone accusate di aver organizzato la fuga dell'imprenditore in Russia. I reati contestati dai pm milanesi sono evasione e procurata evasione.