Arresto Sallusti per diffamazione, Corte Strasburgo condanna Italia

Lui ne aveva chiesti 100mila. Nella sentenza la Corte riconosce la giustezza della condanna del direttore per diffamazione, ma considera che questa non avrebbe dovuto tradursi in una pena da scontare in carcere.



Da qui la violazione del suo diritto alla libertà d'espressione. I fatti del caso risalgono al febbraio del 2007 quando Libero pubblica due articoli in cui si sostiene che una ragazzina di 13 anni è stata costretta dai genitori e il giudice tutelare ad abortire. La notizia era già stata pubblicata il giorno prima da altri quotidiani che tuttavia lo stesso giorno avevano precisato che la 13enne non era stata forzata ad abortire ma lo aveva voluto.



Ad aprile il giudice tutelare aveva denunciato Sallusti per diffamazione. Il giornalista viene condannato per omesso controllo per un articolo e diffamazione aggravata per l'altro a risarcire 30mila euro e a un anno e due mesi di carcere. Alla fine sconterà 21 giorni agli arresti domiciliari prima che il presidente della Repubblica commuti il carcere in una multa.