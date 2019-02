Arrestato a Milano il detenuto fuggito dal Tribunale di Brescia

Arrestato a Milano Marius Marmura, il detenuto romeno scappato martedì dal Tribunale di Brescia prima di un'udienza. L'uomo era fuggito scavalcando il muro del retro del Palazzo di giustizia, dove accedono i mezzi della polizia penitenziaria per accompagnare direttamente in aula i detenuti. L'uomo, condannato a 7 anni per rissa in Romania, a Brescia avrebbe dovuto prendere parte all'udienza per l'esecuzione del mandato di cattura internazionale.