Ariano Irpino, intascava la pensione della zia morta nel 2014: incassati quasi 90mila euro

Le indagini, coordinate dalla Procura di Benevento, in collaborazione con i funzionari dell'Inps, hanno accertato che avrebbe ritirato dal conto corrente del defunto quasi 90mila euro .

Per motivi da verificare, sul libretto postale per il quale l'uomo risultava cointestatario col parente deceduto a 93 anni, veniva ancora accreditata la pensione nonostante il decesso dell’avente diritto da quasi un decennio. Lui, nonostante non fosse un congiunto,

ha continuato a prelevare soldi illecitamente

, anziché segnalare il disservizio.

Per scoprire la truffa ai danni dello Stato è stato necessario

incrociare i dati

sequestrato

percezione indebita di erogazioni pubbliche

presenti nei registri dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale con quelli in possesso delle Fiamme Gialle. Il libretto postale è stato, mentre l'uomo è stato denunciato per