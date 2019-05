Aria fredda e vento intenso al Sud. Sole al Nord

Previsioni meteo per martedì. Su Abruzzo, Molise, al Sud e in Sicilia condizioni di variabilità con alternanza di schiarite e di annuvolamenti. Locali e deboli precipitazioni più probabili tra il sud della Calabria e il nord della Sicilia, a carattere nevoso sui rilievi oltre gli 800-900 m. Al mattino residue precipitazioni in Molise ma in successivo esaurimento. Nel resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in calo al Centro-Sud e sulla Sicilia, più sensibile nelle regioni meridionali e sull'Isola. Venti settentrionali in attenuazione al Centro-Nord, ancora fino a forti di Tramontana al Sud e Sicilia.