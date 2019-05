Previsione 13 febbraio 2019 10:00 Aria fredda e forti venti di Tramontana al Sud e in Sicilia Alta pressione in rinforzo, invece, al Centro-nord con temperature sopra le medie

La perturbazione abbandonerà l’Italia e sarà seguita da aria più asciutta. Le correnti fredde che seguono la perturbazione causeranno un calo delle temperature in gran parte d’Italia e, in particolare, al Sud dove le massime faranno registrare valori di qualche grado al di sotto della norma. In gran parte del Centro-Nord invece il consolidarsi dell’alta pressione garantirà prevalenza di tempo stabile e soleggiato.



Nella seconda parte della settimana l’alta pressione proteggerà il Centro-Nord, dove quindi le giornate saranno piene di sole, mentre al Sud insisteranno un po’ di nuvole, comunque accompagnate da pochi occasionali precipitazioni. Le temperature invece saliranno praticamente in tutta Italia, portandosi su valori sopra la norma soprattutto al Nord, dove lo zero termico venerdì si porterà a 3000 metri.

Previsioni meteo per mercoledì. Giornata di tempo soleggiato in gran parte d’Italia. Si segnalano ancora annuvolamenti nel Molise, in Sicilia e all’estremo Sud. Qualche breve e isolata precipitazione interesserà principalmente il nord-est della Calabria, nevosa a quote collinari. Venti: da forti a localmente burrascosi di Tramontana sulle regioni meridionali e in Sicilia, con raffiche fino a 80 km/h.

Temperature massime in diminuzione di 2-3 gradi quasi ovunque. Mari molto mossi quelli meridionali, fino a molto agitato lo Ionio.

Previsioni meteo per giovedì. Sull'insieme del Paese tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Nel corso della giornata si potrà osservare il passaggio di banchi di nuvolosità alta in movimento da nord-est sopra la penisola. Temperature: in sensibile rialzo le massime con valori ben oltre la media stagionale al Centro-nord, nella norma al Sud. All'alba possibili deboli gelate al Centro-Nord. Venti settentrionali in attenuazione, ma ancora tesi all'estremo Sud, specie sullo Ionio.