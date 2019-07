Aria artica sull'Italia

Previsioni meteo per giovedì. Tempo soleggiato al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna , a parte un po’ di nuvole in Alto Adige con qualche nevicata sulle zone di confine alla sera. Nubi più o meno compatte nelle altre regioni, con nevicate sparse e intermittenti fin sulle coste di Abruzzo e Molise , a quote intorno a 100-200 metri su Puglia , Basilicata e rilievi campani, oltre 400 metri sulla Sicilia tirrenica.Tra sera e notte si prevede un intensificazione dei fenomeni con possibili temporali di neve lungo le coste adriatiche in Abruzzo, Molise e Puglia. Temperature in sensibile calo, più marcato al Centro-Sud dove le massime si porteranno ben al di sotto della media. Venti settentrionali, burrascosi su medio Adriatico, Sud e Sicilia.

Previsioni meteo per venerdì. Ancora nevicate sparse fin sulle coste sulle regioni del medio e basso Adriatico e relative zone interne, in Irpinia, al mattino anche nel nord delle Marche. Ulteriore abbassamento della quota neve anche in Calabria e Sicilia con nevicate che potranno interessare l’immediato entroterra oltre 100-300 metri nel nord dell’isola, nel Reggino e nel Crotonese. Nel resto del Paese il cielo si manterrà in prevalenza sereno o poco nuvoloso; addensamenti e qualche fiocco di neve solo nel nord dell’Alto Adige. Temperature in ulteriore calo soprattutto nelle minime che saranno diffusamente sotto zero al Nord e in gran parte delle regioni peninsulari. Possibili giornate di ghiaccio (temperature sotto zero anche durante il giorno) nelle zone interne del Centro-Sud. Venti settentrionali in indebolimento al Centro, ancora tesi settentrionali al Sud e sulla Sicilia.