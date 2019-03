Arezzo, spacciava droga con tanto di ricevuta ai clienti: arrestato un 21enne

Un 21enne di Sansepolcro (Arezzo) è stato arrestato per spaccio di droga. A caratterizzare l'attività del giovane, che aveva allestito una sorta di deposito in un'area boschiva nei pressi della cittadina, era il fatto di rilasciare ai clienti vere e proprie ricevute con tanto di esatta dicitura ("per cessione dose di sostanza stupefacente"). La polizia ha recuperato quasi due chili di droga tra marijuana e hashish e tremila euro in contanti.