Arezzo, ristorante fa pagare 58 euro per il taglio della torta: scoppia la polemica sui social

Tornano in scena gli scontrini pazzi. E scoppia ancora la polemica sui social. L'ultimo caso è accaduto ad Arezzo dove una torta di compleanno è costata complessivamente 103 euro poiché, per acquistarla in pasticceria, la festeggiata ha speso 45 euro però, dopo, per farla servire al ristorante ne ha dovuti sborsare altri 58 in più, con una spesa di 4,50 euro per ciascuno dei 13 commensali. Il fatto è stato raccontato online da un'imprenditrice aretina che ha mostrato lo scontrino sui social.