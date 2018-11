Arezzo, minaccia moglie dopo condanna per maltrattamenti: arrestato

Un uomo di 39 anni, di Arezzo, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Il 39enne aveva appena finito di scontare una condanna a 6 mesi di reclusione sempre per maltrattamenti nei confronti della moglie. Voleva farla pagare alla donna "colpevole", a suo dire, di avergli rovinato la vita. E' ricominciato quindi il calvario della vittima, con continue telefonate, aggressioni verbali, minacce di morte e pedinamenti fino al nuovo arresto.