Arezzo, 44enne aggredisce un medico e un tecnico Asl

Un 44enne ha aggredito un medico e un tecnico della Asl di Sansepolcro, in provincia di Arezzo. L'uomo è entrato in una stanza della struttura per chiedere informazioni sulle cure mediche che il dottore aveva prestato al figlio. Dopo essere uscito dalla stanza, vi è rientrato per aggredire i due dipendenti che hanno riportato contusioni e fratture. E' rimasto ferito anche il 44enne, che è stato medicato prima di essere portato via dalla polizia.