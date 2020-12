Arcuri: il vaccino ci sarà per tutti gli italiani, no a corsie preferenziali

Tgcom24

"Non ci saranno corsie preferenziali, arriverà il turno per tutti gli italiani che vorranno vaccinarsi". Lo afferma il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, in conferenza stampa. "Useremo tutte le modalità di comunicazione, da quelle tradizionali a quelle più innovative, ma chiediamo agli italiani di non agitarsi, di non appellarsi, di non cercare scorciatoie. Tutti sapranno per tempo dove andare a farsi il vaccino e quando", aggiunge Arcuri.