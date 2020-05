Arcuri: 30 mln di mascherine a farmacie e parafarmacie

"Per garantire agli italiani sempre più mascherine chirurgiche, a 50 centesimi abbiamo deciso di aumentare a 30 milioni la nostra nuova fornitura alle farmacie e parafarmacie". Lo ha detto Domenico Arcuri. Complessivamente, il commissario per l'emergenza coronavirus e le due associazioni di distributori per il tramite delle aziende associate, garantiranno alle farmacie circa 20 milioni di mascherine chirurgiche alla settimana.