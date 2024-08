Cade in un dirupo sull'Appennino Reggiano, morta una 31enne

Una ragazza è morta precipitando in un dirupo per un centinaio di metri sull'Appennino Reggiano. La giovane, una 31enne bolognese, si trovava in escursione con il suo compagno sul sentiero Cai 675 in località Ghiaccioni, non lontano dal rifugio Rio Pascolo, a Succiso nel comune di Ventasso. Insieme a lei c'era il suo compagno. All'improvviso la 31enne sarebbe scivolata finendo in un canalone profondo. Il fidanzato ha dato immediatamente l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per lei non c'è stato nulla da fare. La salma è stata recuperata e portata a valle.