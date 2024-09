Papa: "Guai a chi trascina Dio nel prendere parte alle guerre"

"Dobbiamo allontanare dalle religioni la tentazione di diventare strumento per alimentare nazionalismi, etnicismi, populismi. Le guerre si inaspriscono. Guai a chi cerca di trascinare Dio nel prendere parte alle guerre!". Così Papa Francesco nel messaggio inviato all'Incontro internazionale per la pace, organizzato a Parigi dalla Comunità di Sant'Egidio. "Abbiamo bisogno di pregare per la pace. Il rischio che i numerosi conflitti invece di cessare si allarghino pericolosamente è più che concreto - aggiunge il Pontefice -. Condivido il vostro grido e quello delle tante persone colpite dalla guerra, e lo rivolgo ai leader politici: Fermate la guerra! Fermate le guerre! Stiamo distruggendo il mondo! Fermiamola finché siamo in tempo!"