Aosta, schiacciato da una lastra di cemento: muore un imprenditore

Ansa

E' morto in un incidente sul lavoro Sandro Pepellin, 70 anni, imprenditore valdostano titolare di un'impresa edile. Pepellin è rimasto schiacciato da una lastra di cemento che stava scaricando in un cantiere edile di Gressan, dove era impegnato per costruire un B&B. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Aosta, è deceduto poco dopo il ricovero. Con lui c'era un operaio, ricoverato in prognosi riservata.