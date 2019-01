Aosta, infiltrazioni 'ndrangheta: tra gli arrestati anche un consigliere regionale. Indagato un noto avvocato torinese

Noto penalista tra gli indagati - Tra gli indagati dell'inchiesta sulle infiltrazioni della 'ndragheta in Valle d'Aosta, c'è anche un noto avvocato penalista torinese, Carlo Maria Romeo, comparso come avvocato difensore in quasi tutti i più importanti processi di criminalità organizzata celebrati a Torino.



Collegamenti in Piemonte e Calabria - L'operazione, denominata "Geenna", contro il sodalizio 'ndranghetistico in Valle d'Aosta è riconducibile anche alla famiglia Nirta-Scalzone di San Luca (Reggio Calabria) con collegamenti in Piemonte e Calabria. I provvedimenti cautelari sono stati emessi su richiesta della Dda di Torino. Le indagini hanno consentito di ricostruire "uno scenario di pervasiva infiltrazione nel tessuto economico-imprenditoriale" e di documentare l'esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico di matrice transnazionale tra Spagna e Italia.



Le accuse - In totale sono 16 gli indagati nei confronti dei quali il gip di Torino ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare. Le accuse sono associazione di tipo mafioso e concorso esterno nella stessa, estorsione tentata e consumata, tentato scambio elettorale politico-mafioso, traffico illecito di droga, detenzione e ricettazione di armi, favoreggiamento personale. Le indagini sono state avviate nel 2014.