Anzola dell'Emilia (Bologna), vigile uccide ex collega con un colpo di pistola

La vittima, in passato in servizio al comando dell'Unione dei comuni. Non si esclude il movente passionale

Una donna di 33 anni, ex vigilessa, è stata uccisa da un collega di 60 anni, nella sede della polizia locale con un colpo sparato con una pistola di ordinanza. La vittima, in passato in servizio al comando dell'Unione dei comuni. E’ al vaglio degli investigatori la sua posizione: da capire se lei fosse o meno ancora dipendente del Comando della polizia locale. Non si esclude il movente passionale.

Tgcom24

L’ex comandante Giampiero Gualandi ha ucciso la collega nella sede della polizia locale alla Casa gialla in via Goldoni. L’uomo, 57 anni, ha sparato con la pistola d’ordinanza. Per la vittima, in servizio a Sala Bolognese e in passato al comando dell'Unione dei Comuni di Terre d'acqua, non c’è stato nulla da fare. L’ex comandante di Anzola si è fatto arrestare senza opporre resistenza. Una delle ipotesi, ancora da verificare, è che all'origine del gesto ci sia la fine di una relazione sentimentale tra la vittima e l'assassino.