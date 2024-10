Anziano ucciso a coltellate a Garzeno (Como): fermato per omicidio volontario un minorenne

Dieci giorni dopo il delitto era stato trovato dai carabinieri il coltello utilizzato per uccidere Candido Montini, 76 anni, di Catasco di Garzeno (Como), titolare di una piccola bottega di alimentari ed ex vicesindaco del paese. Montini era stato ucciso a coltellate nella sua abitazione il 24 settembre, si presume durante l'ora di pranzo e colpito da vari fendenti, quello letale alla gola. Il coltello è stato recuperato a terra, lungo una strada del piccolo paese, non lontano dall'emporio gestito da Montini.