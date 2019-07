Anziano morto travolto dall'acqua in un sottopassaggio nell'Aretino

Tragedia a Olmo, alle porte di Arezzo, zona sferzata nelle ultime ore da un'intensa ondata di maltempo. Un uomo di 72 anni è stato trovato morto, travolto dall'acqua in un sottopassaggio. "Faccio appello a tutti i cittadini affinché non si muovano da casa, e affinché, qualora non abbiano specifiche competenze, non intervengano direttamente in situazioni di rischio", aveva detto il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli.