Europee, Antonio Tajani su Roberto Vannacci: "Credo che un militare debba fare il militare e non prendere posizioni politiche"

Ospite a "È Sempre Cartabianca" Antonio Tajani commenta le ultime dichiarazioni rilasciate dal generale Roberto Vannacci. "Se avessi condiviso le sue idee gli avrei chiesto di candidarsi con Forza Italia - ha detto il Ministro degli Esteri a Bianca Berlinguer - Credo che un militare debba fare il militare, non può quando è in servizio prendere una posizione politica perché rischia di far apparire quella posizione come quella di tutte le forze armate".

"Io sono figlio di un ufficiale dell'esercito e non ho mai saputo per chi votasse mio padre, non me lo ha mai detto. Quello che diceva era: io sono al servizio dello Stato, aveva fatto un giuramento e quello rispettava. Un militare, come servitore dello Stato, non deve essere portatore di iniziative politiche perché rischia di far perdere l'autonomia della forza armata. Io queste cose l'ho dette fin dall'inizio: il militare deve fare il militare, se vuole candidarsi fa come i magistrati che lasciano la loro carriera. Questo è il mio pensiero, non condivido quello che dice ma rispetto le sue idee come quelle di tutti i miei avversari politici. Credo che il cittadino sia stufo delle liti" ha aggiunto Antonio Tajani.