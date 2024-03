Morto Antonio Subranni, ex generale del Ros | Forza Italia: "Vicini alla famiglia"

Chi era Antonio Subranni: la biografia e la carriera

Nato a Termoli (Campobasso) nel 1932, Subranni divenne ufficiale dei carabinieri e fu inviato in servizio a Palermo. Nominato maggiore nel 1978, divenne comandante del Reparto operativo del comando provinciale dell'Arma del capoluogo siciliano. Indagò sulla morte di Peppino Impastato, scegliendo di privilegiare l'ipotesi terroristica al posto di quella mafiosa. Dopo essere stato nominato generale di brigata, nel dicembre 1990 divenne il primo comandante del Raggruppamento operativo speciale (Ros) dell'Arma, appena formato dall'unione dei 27 nuclei anticrimine territoriali dei carabinieri. Gli uomini del Ros, sotto il suo comando, catturarono Totò Riina grazie alla collaborazione del capitano Ultimo. A giugno 2023 Subranni venne assolto in via definitiva della Cassazione nel processo sulla trattativa Stato-mafia. Dopo la condanna in primo grado, l'ex generale era stato assolto in appello perché "il fatto non costituiva reato". La Cassazione, da parte sua, ha deciso di assolvere lui e gli altri carabinieri "per non aver commesso il fatto". Subranni è stato invece prescritto per l'accusa di favoreggiamento nel processo relativo ai depistaggi nelle indagini sull’omicidio di Peppino Impastato.