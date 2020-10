Ansiolitici nel cappuccio della collega per un anno, parla la vittima: "Ho pensato al peggio"

Durante la puntata di mercoledì 14 ottobre, "Pomeriggio Cinque" si è occupato della donna di Bra, nel Cuneese, che da nove mesi versava ansiolitici nel cappuccino e nel caffè della collega per conservare il suo posto di lavoro.

"Ho pensato anche al peggio, se fossi stata davanti a un treno mi sarei buttata sotto", ha dichiarato la vittima ai microfoni della trasmissione di Canale 5, rivelando di aver anche fatto un incidente in auto. "Un giorno ho preso la macchina per tornare a casa. Non mi sono resa conto di nulla, ho sentito solo una persona che bussava sul vetro per farmi uscire, perché erano scoppiati gli airbag in quanto ero finita contro una casa".