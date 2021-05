Animalisti morti sull'A14, dalla Regione Lombardia il premio Rosa Camuna

Un gesto simbolico per dire grazie. I l premio Rosa Camuna della Regione Lombardia quest'anno sarà assegnato anche a Elisabetta Barbieri e Federico Tonin, i due volontari animalisti morti tragicamente a inizio febbraio durante un viaggio della speranza in cui salvavano animali sfortunati. Ad annunciarlo è il consigliere di Forza Italia, Gianluca Comazzi, in un post su Facebook: "È la prima volta che il riconoscimento più prestigioso di Regione Lombardia viene dato a chi si occupa di tutela degli animali".

Il premio, infatti, riconosce pubblicamente "l'impegno, l'operosità, la creatività e l'ingegno di coloro che si siano particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia" ed è conferito ogni anno fino ad un massimo di 5 persone fisiche, imprese, enti, associazioni o fondazioni.

Questa volta, tra i premiati, anche i due volontari: "Un gesto di attenzione - scrive ancora Comazzi - verso i loro familiari e un simbolo per i tantissimi volontari che ogni giorno dedicano la loro vita per difendere chi non ha voce. Noi non dimentichiamo".